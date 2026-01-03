İspanya: ABD ile Venezuela arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'ya askeri hava saldırısının yankıları sürüyor...

Son gelişmede, İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapılarak, "arabuluculuk" mesajı verildi.

"İSPANYA, GERİLİMİN AZALTILMASI, ILIMLILIĞIN SAĞLANMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYOR"

Açıklamada, "İspanya, gerilimin azaltılması, ılımlılığın sağlanması ve her zaman uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Bu bağlamda İspanya, mevcut krize barışçıl ve müzakere yoluyla bir çözüm bulunması için arabuluculuk yapmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

"DEMOKRATİK ÇÖZÜM ELDE ETME GİRİŞİMLERİNE DESTEK" ÇIKIŞI

İspanya'nın, Venezuela'daki 28 Temmuz 2024 seçimlerinin sonuçlarını tanımadığı ve Venezuela için demokratik bir çözüm elde etme girişimlerini her zaman desteklediği belirtilen açıklamada, "İspanya, siyasi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Venezuelalıyı memnuniyetle karşıladığını, karşılamaya devam edeceğini ve ülke için demokratik, müzakere edilmiş ve barışçıl bir çözüm arayışına yardımcı olmaya hazır olduğunu yinelemektedir." ifadesine yer verildi.

"VENEZUELA'DAKİ DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ABD'nin, Venezuela'ya düzenlediği askeri hava saldırısının ardından "gerginliğin azaltılması, uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Sanchez, ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'ten yaptığı paylaşımda, "İspanya hükümeti, Venezuela'daki durumu yakından takip etmektedir. Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımız açık kalmaya devam etmektedir. Herkesi gerginliği azaltmaya ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.