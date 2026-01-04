Vladimir Zelensky: Ocak ayı sonuna kadar ABD'de liderler zirvesi düzenlemek istiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik çalışmalar devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna için güvenlik garantileri üzerinde çalışan Avrupalı yetkililerin, Kiev'de Ukrayna heyeti ile bir araya geldiğini söyleyen Zelensky, 5 Ocak'ta ise müttefik ülkelerin genelkurmay başkanlarının katılımıyla bu konuyla ilgili bir toplantı daha yapılacağını kaydetti.

ÜST ÜSTE GÖRÜŞMELER

Zelensky, 6 Ocak'ta Paris'te ‘Gönüllüler Koalisyonu’ ülkelerin liderlerinin katılacağı bir zirvenin düzenleneceğini belirterek, burada ABD heyeti ile de bir araya geleceklerini aktardı.

Zelensky, "Daha sonra liderler bir araya gelecek ve güvenlik garantileri belgeleri son haline getirilecek" dedi.

ABD'DE LİDERLER ZİRVESİ PLANLANIYOR

Paris’teki görüşmelerin bir veya iki gün sürebileceğini vurgulayan Zelensky, "Bundan sonra ABD'de liderlerin katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı için hazırlık yapacağımızı düşünüyorum.

Tüm bunların ocak ayı sonuna kadar gerçekleşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.