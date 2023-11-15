İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa'da Filistin devletinin tanınması için çalışacağız Meclis'ten güvenoyu isteyen Sanchez, "İsrail'in Gazze'de derhal ateşkes ilan etmesini talep ediyoruz" dedi. Sanchez, bağımsız bir Filistin devletinin tanınması için çaba harcayacağının sözünü verdi.

AA & Ensonhaber

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Son verilere göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'si çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişiyi öldürdü.

Başbakan Sanchez, İsrail'e Gazze'deki "Filistinlileri ayrım gözetmeksizin öldürmeye" son vermesi çağrısında bulundu.

"Filistin devletinin tanınması için çalışacağım"

Sanchez'in sözleri, 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv'e yönelik en sert eleştirisi olarak kayıtlara geçti.

İspanyol lider, yeni hükümetinin "Filistin devletinin tanınması için Avrupa ve İspanya'da çalışacağına" söz verdi.

'Derhal ateşkes' çağrısı

Sanchez, konuşmasında şunları dile getirdi:

İsrail'in Gazze'de derhal ateşkes ilan etmesini ve bugün açıkça uyulmayan uluslararası insancıl hukuka tam olarak uymasını talep ediyoruz.

"Filistinlilerin öldürülmesini reddediyoruz"

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına karşı "İsrail'in yanında yer aldığını" sözlerine ekleyen Sanchez, rehinelerin "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

İspanya başbakanı, "Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin ayrım gözetilmeksizin öldürülmesini de aynı netlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Meclis'ten güvenoyu istedi

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan PSOE'nin lideri Sanchez, azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için Meclis'ten güvenoyu istedi.

Sanchez'in, partisi PSOE'den 121, koalisyonun küçük ortağı Sumar'dan 31, dışarıdan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya İçin Birlikten (Junts) 7'şer, EH Bildu'dan 6, Bask Milliyetçi Partisi'nden (PNV) 5, Galiçya Milliyetçi Bloktan (BNG) ve Kanarya Koalisyonundan (CC) birer olmak üzere 179 milletvekilinin "evet" oyuyla yarın Meclis'ten güvenoyu alması bekleniyor.

İspanya'da 2 Haziran 2018'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan 51 yaşındaki sosyalist lider Sanchez, üçüncü kez hükümet kurmak için Meclis'ten güvenoyu alacak.