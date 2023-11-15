İsrail ordusu, Gazze'deki Yasama Konseyi binasını vurdu İsrailli yayın kuruluşu Channel 12, Gazze'deki Yasama Konseyi binasının İsrail askerlerince bombaladığını aktardı.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'de kritik önemdeki binaları vurmayı sürdürüyor.

Abluka altındaki kentte bulunan Şifa Hastanesi, İsrail askerlerinin baskınına uğradı.

Hastane içinden kaynaklar, Al Jazeera'ye, İsrail güçlerinin kompleksin bahçesinde 200'den fazla Filistinliyi tutukladığını söyledi.

Yasama Konseyi binası bombalandı

Hastane ve çevresi kuşatma altında kalmaya devam ederken, bir bina daha bombalandı.

İsrail merkezli Channel 12 televizyonu, İsrail ordusunun Yasama Konseyi binasını vurduğunu duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'si çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

197 Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.