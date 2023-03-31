İspanya Başbakanı Sanchez: Çin, Avrupa Birliği ile ilişkilerini derinleştirmeli Pekin'de Çinli liderle bir araya gelen Sanchez, Ukrayna'da kalıcı barış çabalarına destek istedi.

AA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin'e resmi ziyaret düzenledi.

Sanchez, iki günlük ziyaretinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü, ardından İspanya'nın Pekin Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

AB ile ilişkiler konusunda Çin'e çağrı

Cinping'den AB ile ilişkilerini derinleştirmesini ve bu bağlamda İspanya ve AB'nin Ukrayna'da istediği adil ve kalıcı barışa destek vermesini istediğini aktaran Sanchez, şöyle dedi:

Başkan Şi'yi barış planını Ukrayna hükümetinden ilk elden öğrenmesi için Devlet Başkanı (Vladimir) Zelensky ile görüşmeye teşvik ettim.

"Putin'in Ukrayna'ya saldırılarını reddediyorum"

Sanchez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "AB projesini zayıflatmaya çalışmakla" suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

AB, barış ve birlikte yaşam projesidir. Bu bağlamda Rusya da Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal edemez.



Putin'in Ukrayna'ya saldırılarını reddediyorum ve kınıyorum. Nükleer silah kullanma tehdidini reddediyorum.

Sanchez'den sonra Avrupa'dan iki üst düzey ziyaret beklentisi

İspanya Başbakanı, Ukrayna'ya insani, ekonomik ve askeri malzeme gibi her alanda yardım ettiklerinin önemine işaret etti.

Sanchez, Cinping'in geçen haftalarda Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından kendisiyle görüşen AB ve NATO üyesi ülkelerden ilk hükümet başkanı olurken ileriki haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in de Pekin'e gitmesi öngörülüyor.