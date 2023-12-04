İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail'le gerilimden değil, Gazze'deki ölümlerden endişeliyim Sanchez, kendisini asıl endişelendiren gelişmenin, Gazze'de öldürülen siviller olduğunu söyledi. İspanyol lider, bu durum için "Kesinlikle tahammül ve kabul edilemez" dedi.

AA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e tepkisini dile getirmeyi sürdürüyor.

Tel Aviv yönetimi, Avrupa ülkesiyle yaşanan gerilim üzerine Madrid büyükelçisini geri çağırdı.

"Beni asıl endişelendiren Gazze'de öldürülen siviller"

Ülkesinin İsrail ile son dönemdeki ilişkilerine değinen Sanchez, bir soru üzerine, İspanya'nın CadenaSer radyosuna yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İsrail ile elbette ki en iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz ama beni asıl endişelendiren; diplomatik kriz değil, Gazze'de öldürülen siviller.

"Tahammül ve kabul edilemez"

"Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını tabii ki net ve kesin bir şekilde kınıyoruz. İlk andan itibaren rehinelerin şartsız ve hemen serbest bırakılması hususunda ısrarcı olduk." diyen Sanchez, şöyle konuştu:

Ancak diğer yandan 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen sivillerin sayısı da kesinlikle tahammül ve kabul edilemez.

"Akdeniz'de istikrarın olması önemli"

Sanchez, İspanya'nın "barışa aşık bir ülke olduğunu, İsrail'i dost olarak gördüklerini ama buna rağmen "dünyanın barışa en fazla gereksinim duyulan bölgesinde bugüne kadar sergiledikleri politikayı sürdüreceklerini" kaydetti.

Orta Doğu'da yaşananların "ahlaki ve jeopolitik" olmak üzere İspanya ve Avrupa açısından iki önemi olduğunun altını çizen İspanya lideri, şu ifadeleri kullandı:

Orta Doğu'da barışın sağlanmasının Avrupa'nın stratejik çıkarına olduğuna inanıyorum. Akdeniz'de istikrarın olması önemli. Küresel Güney ülkeleriyle yakınlaşma, Akdeniz'de istikrar aynı zamanda Avrupa'nın da çıkarınadır.



Bu, Küresel Güney olarak adlandırılan ülkelerin, Avrupa'nın siyasi pozisyonunda çifte standart uygulandığını görmemeleri açısından da önemli.

"Avrupa'da İspanya gibi düşünen ülkeler var"

Sanchez, "Avrupa, uluslararası boyuttaki bu krizden çok daha güçlenmiş ya da çok daha izole olmuş şekilde çıkabilir." uyarısında bulundu.

Avrupa'da İspanya gibi düşünen ülkelerin de var olduğunu aktaran Sanchez, (Almanya'yı kastederek) tarihi sebeplerden dolayı diğer tarafa daha yakın olan ülkelerin de bulunduğunu söyledi.

"İki devletli çözüm önemli"

Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünkü "Gazze'de hiçbir şekilde Filistin yönetiminden yeni bir idarenin olmayacağı" ifadesini anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:

O zaman çözüm nerede? Bu bombalama bittikten sonra İsrail'in planı ne? Uluslararası toplum, erdemi bir zorunluluk haline getirmeli ve her 4-5 yılda bir tekrarlanan bu savaşın, çatışmaların kesin çözümüne yönelik açık bir kapı göstermeye çalışmalıdır.



Bu yüzden iki devletli çözümün önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten Avrupa ve Batı dışında dünyanın geri kalanı, 130'dan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.

İspanya ve İsrail arasındaki diplomatik kriz

İspanya Başbakanı Sanchez'in Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile birlikte 23-24 Kasım tarihlerinde İsrail, Filistin ve Mısır'ı kapsayan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, İsrail tarafından tepki çekmişti.

Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." şeklinde konuşmuş ve şunları söylemişti:

İsrail'in kendini savunma hakkı, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermiyor. Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acılar dehşet verici.

"İsrail sistematik şekilde işgal ediyor"

İspanyol televizyonu RTVE'ye 30 Kasım'da verdiği demeçte Sanchez'in kullandığı şu ifadeler sonrası İsrail, söz konusu elçisini istişare için merkeze çağırmıştı:

İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz.



İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız ve erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe bırakıyor.

Hamas tarafından dün yapılan bir açıklamada ise "İspanya'dan pozisyonunu netleştirmesi ve Filistin'e destek için Avrupa'da diğer ülkelere liderlik etmesi" istenmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)