İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail çıkışı

İHA

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinlilere karşı saldırı düzenliyor.

O günden bu yana Gazze'de can kaybı 53 bin 339'a, yaralı sayısı 121 bin 34'e çıktı.

Dünya bu saldırıların bitmesini beklerken, İsrail ise saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısında bulundu.

"ULUSLARARASI ETKİNLİKLERDEN MEN EDİLMELİ"

Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

Kültürel etkinliklerde bile çifte standarda izin veremeyiz. Üç yıl önce Rusya'dan Ukrayna'yı işgal ettikten sonra uluslararası yarışmalardan çekilmesi ve örneğin Eurovision'a katılmaması istendiğinde kimsenin şok olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla İsrail'e de bu yapılmalı.

İspanya, geçtiğimiz yıl Filistin devletini tanımış ve 2023 yılında İsrail'e silah satışını durdurmuştu.