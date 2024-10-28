İspanya ve Lübnan acil ateşkes çağrısında bulundu

AA

İsrail'in, hem Lübnan'a hem de Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Binlerce insanın öldüğü saldırılara tepkiler gelmeye devam ediyor.

İspanya ve Lübnan hükümetlerinin yaptığı ortak açıklamada, acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve "Mavi Hat"tın her iki yakasında yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşlerinin garanti altına alınması talep edildi.

İsrail'in, Lübnan'daki BM Barış Gücüne (UNIFIL), bu ülkenin tesislerine, silahlı kuvvetlerine, sağlık personeline, gazetecilere ve sivillere yönelik saldırılarını kınayan İspanya ve Lübnan hükümetleri, uluslararası insani hukuk ile Cenevre Sözleşmelerine tam saygı gösterilmesini istedi.

Barselona kentinde bugün başlayan "Akdeniz için Birlik" kurumunun 9. Forumu dolayısıyla ortak açıklamayı yapan İspanya ve Lübnan, İsrail'in saldırıları altında olan Lübnan'ın güneyindeki durumu istikrara kavuşturmak ve bölgede kalıcı barışı inşa etmek için birlikte çalışacaklarını da duyurdu.

ALBARES'TEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya devlet radyosu RNE'ye verdiği demeçte, "Gazze'nin tamamen yok edilmesi ve artık Filistin Devleti'nin inşa edilememe riski bulunduğunu" iddia etti.

İki devletli çözümün artık aciliyet gerektirdiğini vurgulayan Albares, "Gerçekçi ve yaşayabilir bir Filistin Devleti için uluslararası toplumda tüm aktörlerin harekete geçmesi gerektiğini, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları çözmeyi imkansız hale getirmeye çalışan herkese yaptırım uygulanmasını istediğini" söyledi.