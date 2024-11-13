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DHA

İspanya, haftalardır sel felaketi ile sarsılıyor...

Sel felaketi sonrası çok sayıda can ve mal kaybı yaşanırken Savunma Bakanı Margarita Robles ise, "Halen çok sayıda kayıp var." diyerek kayıp olan insanlara dikkat çekmişti.

1 YILDAKİ YAĞIŞ 8 SAATTE DÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışlar ve sonrasında etkisini gösteren sel felaketine ilişkin İspanyol basınına konuşan AEMET yetkilileri, "Normalde 1 yılda alınan yağış sadece 8 saatte düştü." ifadesinde bulunmuştu.

Ayrıca yetkililer, en fazla zararı gören Paiporta, Utiel ve Chiva ilçelerinde metrekareye 491 litreyi bulan yağış düştüğünü vurgulamıştı.

8 ÖZERK BÖLGEDE SEL ALARMI

Yaşanan son gelişmede İspanya'da Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkedeki 8 özerk bölgede olası sel ve su baskınlarına karşı alarm verdi.

AEMET, Endülüs bölgesindeki Malaga ve Katalonya bölgesindeki Tarragona kentlerini özellikle uyarırken, buralarda kırmızı alarma geçildiği bildirdi.

3 BİN KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Turuncu alarmın verildiği kuzeydeki Galisya, Cantabria, Kastilya ve Leon ile ortadaki Kastilya-La Mancha bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Malaga'da nehir kıyısındaki Guadalhorce kasabasında yaklaşık 3 bin kişi, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.