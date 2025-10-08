İspanya'da binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde restore edilen bina çöktü.

Olaydan sonra kendilerinden haber alınamayan ve binada olduğu düşünülen 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşılırken diğer 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, çöken binadaki 3 erkek işçi ve 1 kadın yöneticiden 2'sinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Almeida, itfaiye mensuplarının köpeklerin yardımlarıyla devam ettirdiği arama çalışmalarının yeni bir çöküntüye sebep olmamak için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

10 YARALI

Madrid yerel yönetim yetkilileri ise olayda biri ağır olmak üzere 10 işçinin de yaralandığını açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde binanın otele dönüştürülmesi için restorasyondan geçtiği ve uzmanların ilk belirlemesine göre çökmenin 'işçilerin ihmalinden kaynaklandığı' iddia edildi.