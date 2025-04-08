İspanya'da bozuk et soruşturması

Haber Merkezi

İspanya, bozuk et skandalı ile çalkalanıyor.

Ülkeye bağlı Mayorka Adası’nda, bozuk etlerin çeşitli yöntemler kullanılarak tekrar piyasaya sürüldüğü iddia edildi.

Yapılan araştırmalarda, şüpheli kişilerin oyunları da ifşa edildi.

BOZUK ETLERE ÇAMAŞIR SUYU ENJEKTE EDİLDİ

Guardia Civil tarafından yürütülen “Exspiratum Operasyonu” kapsamında tespit edilen 5 şüphelinin, halk sağlığını tehlikeye atan sistematik bir gıda sahteciliği ağı kurduğu açıklandı.

Yetkililer, çamaşır suyu ve sodalı su gibi kimyasalların kullanıldığı yöntemlerle, bozulmuş etlerin renginin beyazlatıldığını, böylece tazeymiş gibi satıldığını ortaya çıkardı.

231 KİLO HİLELİ ET YAKALANDI

Etin dış yüzeyinin kesilerek bozulma izlerinin gizlendiği, ardından ürünlerin yeni parti numaralarıyla etiketlenerek raf ömrünün yapay olarak uzatıldığı bildirildi.

Guardia Civil’in Doğa Koruma Servisi (Seprona) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü teknisyenleri, Palma kentindeki bir gıda dağıtım şirketine baskın düzenledi.

Yapılan incelemede, toplam 231 kilogram güvensiz gıda ele geçirilerek satıştan menedildi.

ETİKETLER DE DEĞİŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, idari personelin sahte parti numaraları ve değiştirilmiş etiketler kullanarak ürünlerin son kullanma tarihlerini yeniden düzenlediği de tespit edildi.