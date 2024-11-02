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İHA

İspanya tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor.

ülkenin doğusunda ve güneyinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.

Valencia özerk bölgesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 202'ye yükseldiği bildirildi.

CAN KAYBI 250'YE YÜKSELDİ

Kastilya-La Mancha'daki 2 ve Endülüs'e bağlı Malaga'daki 1 ölümle birlikte toplam can kaybı 250'e yükseldi.

"YÜZYILIN FELAKETİ"

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından `İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti` ve `Yüzyılın felaketi` olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Valecia'da 500 asker daha görevlendirildi.

İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), Valencia dahil 4 bölge için daha fazla yağış konusunda uyarıda bulundu.

ELEKTRİK SU VE GIDA ERİŞİMİ YOK

Binlerce aracın sel suyunda sürüklendiği, köprülerin çöktüğü ve yerleşim yerlerinin çamurla kaplandığı selin ardından temizlik çalışmaları da devam ederken, birçok kişi hala elektrik, su ve gıdaya erişim sağlayamıyor.

Selden en çok etkilenen Valencia’da 1 yıllık yağışın yalnızca 8 saatte yağdığı belirtilmişti.

FELAKETİN DAKİKA DAKİKA YAKLAŞTIĞI ANLAR

Diğer yandan felaketin öncesinden itibaren kayıtta olan kameralara sel sularının dakika dakika yükselişi yansıdı.

Tüm dünyada gündem olan görüntülerde felaketin adım adım gelişi tüyleri diken diken etti.