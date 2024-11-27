İspanya'da ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü

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İspanya'da bulunan Loro Parque Hayvanat Bahçesi'nin su altı şovlarının kralı olan katil balina Keto, 29 yaşında öldü.

3 bin 600 kilo ağırlığındaki katil balinanın ölümü, hayvanat bahçesi kadar onu ziyaret edenleri de üzdü.

Keto'nun ölümünün ardından cesedi, 21 veteriner tarafından incelendi.

BAKICISINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Aslında kötü bir şöhrete sahip olan Keto, yıllarca uğradığı şiddetin ardından akıl sağlığını yitirmiş ve 2009 yılında kendisiyle ilgilenen bakıcısı Alexis Martínez'i öldürmüştü.

Bakıcısının cansız bedeniyle dakikalarca top gibi oynayan Keto, olayın ardından uzun süre rehabilitasyona alınmıştı.

ENSEST İLİŞKİYE ZORLANDI

Tedavisinin ardından Loro Parque Hayvanat Bahçesi'nde şov ve üreme amaçlı kullanılmaya başlanan Keto, yeğeni olan başka bir katil balina ile zorla çiftleştirildikten sonra hastalandı.

ÖLDÜ

Keto'nun birçok kez ensest ilişkiye zorlandığı bu ilişkilerden çok sayıda katil balina dünyaya geldi.

Gördüğü şiddete dayanamayarak depresyona giren Keto, 29 yaşında hayatını kaybetti.

Hayvanat baçesi, Keto'nun resmi ölüm sebebini henüz açıklamadı.

KATİL BALİNALAR NEDEN AKRABALARIYLA ÇİFTLEŞMEZ?

Katil balinalar (Orcinus orca), doğada genellikle akraba çiftleşmesinden kaçınan bir türdür.

Bu davranış, genetik çeşitliliği artırmak ve potansiyel genetik hastalıkları engellemek için evrimsel bir adaptasyon olarak kabul edilir. Katil balinaların sosyal yapıları, akraba gruplarının birbirleriyle genellikle çiftleşmemesini sağlayacak şekilde organize olmuştur.

Sosyal Yapı ve Akraba Grupları: Katil balinalar, anneler ve yavruları arasında güçlü bağların olduğu matrilineal (anne hatlı) sosyal yapılar içinde yaşar. Her bir grup, genetik olarak birbirine yakın bireylerden oluşur. Ancak, bu gruplar genellikle başka gruplardan izole olur ve kendi akrabalarıyla çiftleşmezler.

Katil balinalar, genetik sağlıklarını korumak ve çeşitliliği artırmak için genellikle akraba çiftleşmesinden kaçınırlar. Bunun yerine, farklı gruplardan gelen bireylerle çiftleşirler. Bu davranış, evrimsel olarak sağlıklı bir popülasyonun sürdürülebilmesi için önemlidir.