İspanya’da hızlı tren faciası: Can kaybı 39’a yükseldi

İspanya’nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinde, Kurtuba kenti yakınlarında meydana gelen hızlı tren kazasında bilanço ağırlaşıyor. Resmi haber ajansı EFE’nin yerel yönetim ve Sivil Koruma kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 39’a yükseldi.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Dün akşam Kurtuba’ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında yaşanan kazanın ardından 48 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı, bunlardan 12’sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi. Olay yerine kurulan sahra hastanesinde ise 150’den fazla kişiye ilk müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÖZEL EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin netleştirilmesi için jandarmaya bağlı kriminoloji uzmanlarının çalışmalara dahil edileceğini açıkladı. Kimlik tespitinin parmak izi ve DNA analizi yoluyla yapılacağı belirtildi.

ULAŞIMDA BÜYÜK AKSAMA: 200'DEN FAZLA SEFER İPTAL

İspanya’nın demir yolu işletmecisi Renfe, kazanın ardından Endülüs yönlü 200’den fazla tren seferinin iptal edildiğini duyurdu. Ulaştırma ağında ciddi aksamalar yaşanırken, yolcuların alternatif güzergâhlara yönlendirildiği bildirildi.

"SON DERECE SIRA DIŞI BİR KAZA"

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Malaga–Madrid seferini yapan trenin raydan çıktığı kazaya ilişkin değerlendirmesinde, “Son derece garip bir kaza” ifadesini kullandı. Puente, trenin yeni olduğunu, ray altyapısının kısa süre önce yenilendiğini ve kazanın düz bir hat üzerinde meydana geldiğini vurguladı.

BAŞBAKAN SANCHEZ BÖLGEYE GİDİYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaşanan facia nedeniyle bugünkü tüm resmi programlarını iptal etti. Sanchez’in gün içerisinde kaza bölgesine giderek yetkililerden bilgi alacağı açıklandı.

KAZA NASIL YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, Malaga’dan Madrid’e gitmekte olan ve 317 yolcu taşıyan İryo şirketine ait hızlı trenin son üç vagonu, yerel saatle 19.39’da Adamuz yakınlarında raydan çıktı. Raylara devrilen vagonlara, karşı yönden Huelva’ya doğru seyreden ve 100 yolcu bulunan Renfe’ye ait başka bir tren çarptı.