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İspanya’da sel felaketinde acı bilanço: 62 kişi yaşamını yitirdi

İspanya’da sel felaketinde acı bilanço: 62 kişi yaşamını yitirdi İspanya, şiddetli fırtına ve sel felaketi ile sarsıldı. Şiddetli fırtınanın sebep olduğu selde 62 kişi hayatını kaybederken kurtarma ekipleri, kayıpları bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.