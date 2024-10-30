İspanya’da sel felaketinde acı bilanço: 62 kişi yaşamını yitirdi
DHA

İspanya, sel felaketi ile mücadele ediyor.

Son günlerde, İspanya’nın güneyinde ve doğusunda şiddetli fırtına etkili oluyor.

CAN KAYBI 62'YE YÜKSELDİ

Fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi.

Yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"KIRMIZI ALARM" İLAN EDİLDİ

İspanya'nın meteoroloji kurumu AEMET, bazı kesimlere düşen yağışın 200 mm'ye ulaştığını ve Valencia'da 'kırmızı alarm' ilan edildiğini bildirdi.

Bölgedeki sel felaketinin, 1996 yılından bu yana yaşanan en büyük sel felaketi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Öznur Kaya
Editor