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DHA

İspanya, sel felaketi ile sarsılıyor.

Şiddetli fırtınalar, ülkenin güneyinde ve doğusunda etkisini gösteriyor.

HALA KAYIP İNSANLAR VAR

Yapılan son açıklamada, İspanya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca, yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Valensiya bölgesinde ise onlarca kişinin kaybolduğu duyuruldu.

Perşembe günü en çok etkilenen bölgeleri ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Valensiya'yı 'afet bölgesi' ilan etti.