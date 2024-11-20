İspanya'dan Kiev Büyükelçiliğini kapatma kararı

AA

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanırken dikkat çeken gelişmeler peş peşe geliyor.

İlk olarak ABD'nin Ukrayna’da bulunan Kiev Büyükelçiliği, bugün olası bir hava saldırısı istihbaratı aldıklarını belirterek, tedbir amacıyla kapatılacağını duyurması sonrası bir açıklama da İspanya'dan geldi.

ABD'den sonra İspanya da Kiev'deki büyükelçiliğini bir günlüğüne kapatma kararı aldı.

İSPANYOL VATANDAŞLARINA ELEKTRONİK POSTA GÖNDERİLDİ

İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki İspanyol vatandaşlarına gönderdiği elektronik postada, "Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde yüz yüze görüşmeli hizmet vermeyeceğini, elektronik posta ile taleplerin yapılabileceğini" duyurdu.

Büyükelçilik ayrıca Kiev'deki İspanyol vatandaşlarına "aşırı güvenlik önlemleri almalarını, yerel otoritelerin tüm tavsiyelerine uymalarını, her zaman barınma yerlerinin bulunmasını" tavsiye etti.

ABD'DEN TAVSİYE

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında Büyükelçiliğin bugün için kapalı olacağını belirterek, "Büyükelçilik çalışanlarına bulundukları yerlerde kalmaları, ABD vatandaşlarına da hava alarmı verilmesi halinde derhal sığınmaya hazır olmaları" tavsiyesinde bulunmuştu.

NELER YAŞANDI

Dün Ukrayna'dan Rusya'ya bir saldırı düzenlenmişti.

Ukrayna basınının Silahlı Kuvvetlerden kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda Ukrayna'nın, ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığı iddia edildi.