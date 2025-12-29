İsrail, 2025 yılında toplam 10 bin 631 askeri saldırı gerçekleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Katil İsrail 2025 yılında dehşet saçtı...

Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi (ACLED), siyasi şiddet ve silahlı çatışmaları; yerel ve uluslararası medya ile resmi kurumların raporlarına dayanarak kayıt altına alıyor.

İsrail’in 2025 yılına ait verilerinde; hava saldırıları, İHA saldırıları, top ve füze atışları, uzaktan patlayıcılar ve diğer silahlı eylemler yer alıyor.

2025 YILINDA TOPLAM 10 BİN 631 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu kapsamda 1 Ocak–5 Aralık 2025 tarihleri arasında İsrail’in en az 10 bin 631 askeri saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Veriler, İsrail güçlerinin doğrudan gerçekleştirdiği saldırıları kapsarken; işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları ile ev yıkımları ve rutin gece baskınları bu sayılara dahil edilmiyor.

EN YOĞUN SALDIRILAR GAZZE VE BATI ŞERİA’DA

ACLED’e göre İsrail, 2025 yılında Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’ya 8 bin 332 saldırı düzenledi.

Bu saldırılar sonucunda Gazze’de 25 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, en az 62 bin kişi yaralandı.

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti.

Ateşkes sürecinde gerçekleştirilen saldırılarda en az 400 Filistinli öldürüldü, bin 100 kişi yaralandı. Yılın başlarında ilan edilen ilk ateşkes de benzer ihlallerin ardından tamamen sona erdi.

LÜBNAN, İRAN VE SURİYE’YE YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail’in 2025 yılında Lübnan’a yönelik bin 653 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu saldırıların büyük bölümü sınır hattı ve güney bölgelerde yoğunlaştı.

İran’a yönelik 379 saldırı, Suriye’ye yönelik ise 207 saldırı raporlandı. Bu saldırılar hava operasyonları ve füze atışları ağırlıklı olarak kayıtlara geçti.

YEMEN, KATAR VE AKDENİZ’DEKİ SALDIRILAR

Verilere göre İsrail, 2025 yılında Yemen’e 48 saldırı düzenledi.

Katar ise bir kez İsrail saldırısının hedefi oldu.

İNSANİ YARDIM FİLOLARI HEDEF ALINDI

Ayrıca Gazze’ye insani yardım götüren filolara yönelik olarak; Tunus kara sularında iki, Malta ve Yunanistan kara sularında birer saldırı gerçekleştirildi.

Bu saldırılar, İsrail’in askeri faaliyetlerinin yalnızca kara sınırlarıyla sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

İSRAİL’İN 2025 YILINDA SALDIRI DÜZENLEDİĞİ YERLER

– Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria: 8 bin 332 saldırı

– Lübnan: bin 653 saldırı

– İran: 379 saldırı

– Suriye: 207 saldırı

– Yemen: 48 saldırı

– Katar: 1 saldırı

– Tunus kara suları: 2 saldırı

– Malta kara suları: 1 saldırı

RAKAMLAR DAHA YÜKSEK OLABİLİR

ACLED, bu rakamların doğrulanmış raporlara dayandığını, ancak çatışma bölgelerindeki bilgi akışındaki sınırlılıklar nedeniyle gerçek saldırı sayısının daha yüksek olabileceğini vurguluyor.