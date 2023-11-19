İsrail: 7 Ekim'den sonra 1100 Filistinli gözaltına alındı İsrail ordusu, Batı Şeria'da 1800'den fazla kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi. Bunlardan 1100'ünün Hamas'a üye olduğu öne sürüldü.

AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

İsrailli güvenlik güçleri, Hamas üyesi oldukları iddiasıyla çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Hamas üyeliği iddiası

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da 1800'den fazla kişinin gözaltına alındığı, bunların yaklaşık 1100'ünün Hamas'a üye olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun iddiasına ilişkin Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Filistin Esirler Cemiyeti bugünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin, Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 2 bin 920’ye yükseldiğini bildirmişti.

Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki bölgede 7 Ekim’den beri, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

Ben-Gvir: Filistinli tutuklulara idam cezasını görüşeceğiz

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail meclisinin pazartesi günü "Filistinli tutuklulara idam cezası" öngören yasa tasarısını görüşeceğini belirtti.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Meclis, pazartesi günü (20 Kasım) Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısının ilk oylamasına yönelik hazırlıkları tartışacak." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Filistinli mahkumların infazına ilişkin yasa tasarısını sunan partinin, liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi olduğunu, meclisteki tüm milletvekillerinin de bunu desteklemesini beklediklerini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)