Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'ye saldırılar, öfke patlamasına yol açar AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüşen Kral Abdullah, İsrail'in tavırları konusunda uyarıda bulundu. Tüm bölgede öfke patlaması meydana gelebileceğini söyleyen Abdullah, iki devletli çözümü savundu.

AA

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

Daha önce Ürdün'de Filistin'den mülteci istemediklerini söyleyen Abdullah, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Amman'da görüştü.

Kral Abdullah, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunmaya alınması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

"İnsani felaketin önüne geçilmeli"

İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz olarak ulaştırılmasının gerekliliğine vurgu yapan Ürdün Kralı, insani durumun her geçen gün kötüleştiğini hatırlatarak uluslararası topluma "insani bir felaketin yaşanmasının önüne geçilmesi" çağrısında bulundu.

"Bölgede öfke patlamasına yol açar"

Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı, kapsamlı ve adil barışı sağlayacak siyasi bir ufuk için çalışılması gerektiğini vurgulayan Kral Abdullah, şöyle dedi:

İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç savaşı sürdürmesi ve işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te işlediği gayrimeşru uygulamaları, tüm bölgeyi etkisi altına alacak bir öfke patlamasına yol açar.

Leyen: Ürdün'ün çabalarını takdir ediyoruz

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise görüşmede Ürdün'ün Filistinliler için sarf ettiği insani ve siyasi çabaları takdir ettiklerini belirtti.

İki devletli çözüme dayalı barışın sağlanması gerektiğine vurgu yapan Von der Leyen, Filistinlileri topraklarından tehcir etme girişimlerini reddettiklerini aktardı.

Von der Leyen, dün Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeleri görüşmüştü.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı

7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)