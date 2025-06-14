İsrail, 9 İranlı nükleer bilimcinin öldüğünü duyurdu

İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanıyor...
İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
TEBRİZ'E YENİ BİR SALDIRI DAHA
İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında can kaybı 9 nükleer bilim insanı olman üzere, toplam 78 olarak açıklandı.
İran'ın, İsrail'de 150'den fazla hedefi vurduğu açıklandı.
Öte yandan İsrail'in Tebriz'e yeni bir saldırı başlattığı öğrenildi.
İSRAİL: 9 BİLİM İNSANI VE UZMAN ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın nükleer projesinde görevli 9 üst düzey bilim insanı ve uzmanın öldürüldüğünü duyurdu.
İran'ın füze saldırısında Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın vurulduğu öne sürüldü.
İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde bir noktanın vurulduğu iddia edildi.
BEN GURION HAVALİMANI KAPATILDI
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında başkent Tel Aviv'in Gush Dan bölgesine isabet olduğu bildirildi.
İsrail, ülkedeki en büyük havalimanı Ben Gurion Havalimanı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.
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