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İsrail, 9 İranlı nükleer bilimcinin öldüğünü duyurdu

İsrail, 9 İranlı nükleer bilimcinin öldüğünü duyurdu 13 Haziran'dan beri İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda, 78 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı. İsrail basını, son olarak yapılan açıklamada, 9 İranlı nükleer bilim uzmanının öldüğünü aktardı.