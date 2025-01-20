İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

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Gazze'nin Saraya Meydanı'nda bulunan Kızılhaç ekibi, 3 İsrailli kadın esiri Kassam Tugayları'ndan teslim aldı.

Tam teçhizatlı Kassam Tugayları'nın görüntüleriyle birlikte binlerce Filistinli, tekbirler ve sloganlarla operasyonu destekledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Kızılhaç'ın 3 İsrailli esirin teslim alındığını ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerine doğru hareket ettiklerini duyurdu.

90 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Özgürlüğüne kavuşan Filistinli esirleri taşıyan otobüs Ofer Cezaevi'nden hareket etti.

Esirlerin 26'sının çocuk, 64’ünün ise kadın olduğu öğrenildi.