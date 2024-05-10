İsrail adına Eurovision'da yarışan Eden Golan, finalde sahneye çıkacak Eden Golan, Hurricane isimli şarkısıyla 11 Mayıs'taki finalde yarışacak. Soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmaya kabul edilmesi tepki çekti.

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AA

İsrail, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finaline katılacak.

Gazze'de sivillere saldırarak soykırıma imza atan İsrail, uluslararası arenada tepki çekmeye devam ediyor.

Malmö'de dünkü ikinci yarı final esnasında binlerce gösterici, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya yarışmaya alınmazken İsrail konusunda çifte standart uygulanmasını protesto etti.

Eden Golan 11 Mayıs'ta sahneye çıkacak

İsrail temsilcisi Eden Golan'ın 7 Ekim'e atıf yaptığı düşünülen "Hurricane" şarkısının 11 Mayıs'ta düzenlenecek finalde yarışacağı açıklandı.

İkinci yarı final öncesinde 2003'te "Everyway That I Can" ile Eurovision birincisi olan Sertap Erener, sahneye çıkarak şarkısını seslendirdi.

Doğrudan yarışan ülkeler

Kurallar gereği Avrupa'daki "büyük" ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya, doğrudan finallerde yarışırken diğer katılımcıların yarı final engelini aşmaları gerekiyor.

Finalde bu 5 "büyük" ülke ve İsrail'e ilaveten Ukrayna, Yunanistan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum kesimi, İrlanda, Estonya, Sırbistan, Lüksemburg, İsviçre, Portekiz, Letonya, Gürcistan, Slovenya, Avusturya, Ermenistan, Litvanya, Hollanda, Finlandiya, Norveç ve ev sahibi İsveç yarışacak.

"İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz"

Bu arada Belçika'da Flamanca yayın yapan devlet televizyonu VRT, Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayınını durdurarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kanaldan yayınlanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes.

Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)