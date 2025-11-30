İsrail ana muhalefet lideri: Netanyahu suçunu itiraf etmeden af veremezsiniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun avukatları, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yolsuzluk davaları için af talebinde bulundu.

Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad aracılığıyla Cumhurbaşkanı hukuk departmanına iletilen ve 14 sayfadan oluşan af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden, Herzog adına bir açıklama yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TALEBİN DEĞERLENDİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

Açıklamada, talebin prosedüre uygun olarak Adalet Bakanlığı Af Dairesine iletildiği, bu dairenin Adalet Bakanlığının çeşitli birimlerinden ilgili görüşleri derleyeceği, ardından bu görüşlerin Cumhurbaşkanlığı Ofisinin hukuk danışmanı ve ekibine iletileceği, onların da Cumhurbaşkanı için ek bir görüş hazırlayacağı ifade edildi.

Bunun olağanüstü bir af talebi olduğu ve önemli sonuçlar doğuracağı belirtilen açıklamada, tüm görüşler alındıktan sonra Herzog'un Netanyahu'dan gelen talebi "sorumlu ve ciddi bir şekilde" değerlendireceği kaydedildi.

İSRAİL SİYASETİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Netanyahu'nun Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından İsrail siyaseti ikiye bölündü.

İktidara yakın isimler Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken muhalif siyasetçiler, Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.

MUHALİFLERDEN 'SUÇUNU KABUL ETME VE SİYASETTEN ÇEKİLME' ŞARTI

İsrailli muhalif siyasetçilerse Herzog'a, Netanyahu suçunu itiraf etmeden ve siyasetten çekilmeden af talebine olumlu yanıt vermeme çağrısında bulundu.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Herzog'a, "Netanyahu'ya suçunu itiraf etmeden, pişmanlığını göstermeden ve siyasi hayattan derhal çekilmeden af veremezsiniz." diye seslendi

Diğer bir muhalif lider Yair Golan da Netanyahu suçunu kabul edip pişmanlığını dile getirerek istifa etmeden İsrail'de birliğin sağlanmayacağını kaydetti.

"Sadece suçlular af diler." ifadesini kullanan Golan, Netanyahu'nun, hakkında açılan davalar düşmeyince af talebinde bulunmak zorunda kaldığına işaret etti.

KABİNEDEN 'TALEBİ KABUL ET' ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kabinesinde bulunan bakanlar, Cumhurbaşkanı Herzog'a af talebini kabul etme çağrısında bulundu.

NETANYAHU AF TALEBİNDE BULUNMUŞTU

İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini belirterek bugün yaklaşık 6 yıldır yargılandığı davadan affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulunmuştu.