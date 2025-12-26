İsrail askeri Batı Şeria'da namaz kılan Filistinliyi ATV ile ezdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, İsrailli saldırganın, Batı Şeria'da yol kenarında namaz kılan Filistinliyi üzerine ATV sürerek ezdiği görüldü.

Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir beldesinde yaşanan olayda, Filistinliyi ezen İsraillinin orduda yedek asker olduğu bildirildi.

TEPKİ GÖSTEREN FİLİSTİNLİYE DE SALDIRDI

Yol kenarında namaz kılan Filistinliyi ezdikten sonra bağırdığı ve otomatik silah taşıdığı görülen İsrailli, yoldan geçen ve olaya tepki gösteren Filistinli taksi sürücüsüne de saldırdı.

İsrail ordusunda yedek asker olan saldırganın, olayın öncesinde Deyr Cerir'de Filistinlilere ateş açtığı da öğrenildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler üzerine İsrail ordusu sözcülerinden Nadav Shoshani, konunun ilgili mercilere iletileceğini, söz konusu yedek askerin silahına el konulduğu ve yedek askerlik hizmetinin sona erdirildiğini ileri sürdü.

Batı Şeria'daki yüzlerce yerleşim biriminde Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunduğu biliniyor.

Bu kişiler Filistin halkını bölgeyi terk etmeye zorlamak için sıklıkla saldırılar düzenliyor, evleri ve araçları ateşe veriyor.