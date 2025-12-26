Kazakistan'da düşen Azerbaycan yolcu uçağına ait ara rapor çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bakü–Grozni seferini yapan Embraer 190’ın 25 Aralık 2024'te Aktau’ya inişi sırasında düşmesine ilişkin hazırlanan ara raporda, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve Brezilya’dan uzmanların yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gözlemcisinin yer aldığı komisyonun bugüne kadar toplanan verileri analiz ettiği belirtildi.

Bu kapsamda uçağın kara kutularının incelendiği, kokpit ses kayıtlarının çözümlendiği, olay yerinde detaylı yapısal konum incelemesi yapıldığı, fotoğraf ve video kayıtları alındığı ve uçak parçalarının toplanarak incelemeye alındığı kaydedildi.

Raporda, uçakta tespit edilen yabancı metal cisimlere izotop, balistik ve patlayıcı yönlerden kapsamlı inceleme yapıldığı, ancak patlayıcı madde izine rastlanmadığı vurgulandı.

İnceleme için gönderilen üç oksijen tüpünde de patlamaya işaret eden herhangi bir bulgu bulunmadığı bildirildi.

"SAVAŞ BAŞLIĞI" DETAYI

Raporda, uçakta meydana gelen hasarın savaş başlığının tahrip edici unsurlarının etkisiyle oluşmuş olabileceği, ancak bu unsurların kaynağının tespit edilemediği belirtildi.

2 numaralı hidrolik sisteme ait boru parçasında yapılan iz (trasolojik) incelemesinde, boru üzerinde hasarlar tespit edildiği, çelikten yapılmış metal parçaların bu hasara neden olmuş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

NİHAİ RAPOR CMC KASEDİNİN ÇÖZÜMLENMESİNDEN SONRA

Nihai raporun yayınlanabilmesi için Merkezi Bakım Bilgisayarı’na (CMC) ait kaset üzerinde inceleme yapıldığı da aktarılan raporda, ancak termal etki nedeniyle söz konusu kasetten veri elde edilemediği, verilerin çıkarılabilmesi için ilgili üreticiye başvurulmasının önerildiği bildirildi. Bu kapsamda komisyonun şu anda inceleme yapılabilmesi amacıyla ABD yetkili temsilcisiyle görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağı 25 Aralık 2024'te Aktau kentine inişi sırasında düşmüş, 5’i mürettebat olmak üzere 67 kişiden 38’i hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.