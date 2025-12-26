Suriye hükümeti, SDG ile entegrasyon sürecinde ilerleme olmadığını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubade Kojan, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart mutabakatı kapsamında yürütülen entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SDG veya asayiş' güçlerinin sayılarına ilişkin basına yansıyan rakamların doğru ve objektif olmadığını belirten Kojan, "Ayrıca anlaşmanın yakın olduğu izlenimini oluşturmak amacıyla ABD'nin Şam hükümetine baskı yaptığı yönündeki bilgiler de gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.

"SDG İLE İLETİŞİM KESİLDİ"

Terör örgütü PKK/YPG ile mevcut duruma da değinen Kojan, şu an için herhangi bir temasın bulunmadığını vurgulayarak, "SDG ile iletişim ya da komünikasyon şu anda askıda veya kesildi. Bu konuda herhangi bir yeni gelişme yok." ifadelerini kullandı.

Şam hükümetinin tutumunun net olduğunu ve değişmediğini kaydeden Kojan, hükümetin yapıcı ve somut teklifler sunduğunu söyledi.

"GERÇEK BİR AÇILIM BEKLİYORUZ"

Buna karşın SDG'nin süreci oyaladığını dile getiren Kojan, "Herhangi bir gerçek açılım olmadan süre doluyor. 10 Mart mutabakatının uygulanabilmesi için gerçek bir açılım ile gerçek bir iş birliğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

10 Mart mutabakatı, SDG'nin bu sene sonuna kadar kurulmakta olan yeni Suriye ordusuna entegre olmasını içeriyor.