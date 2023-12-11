İsrail askeri, Gazze'deki dükkanı kırıp döktü Gazze'yi yerle bir eden İsrail ordusuna mensup bir asker, girdiği dükkanda ortalığı birbirine kattı. İsrailli asker, eline aldığı ne varsa yere fırlattı.

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AA & Ensonhaber

İşgal altındaki Gazze Şeridi, İsrail saldırganlığına sahne oluyor.

İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 18 bini geçti.

Dükkanda ortalığı birbirine kattılar

Gazze'deki İsrail işgali ve bu ülkenin askerlerinin imza attığı görüntüler, dünyanın tepkisini çekiyor.

Cibaliye Mülteci Kampı'nda kaydedildiği belirtilen görüntülerde, İsrail askerleri, girdikleri dükkanda ortalığı birbirine kattı.

Filistinlilerle alay ettiler

Askerlerden biri, dükkanın raflarından eline aldığı ne varsa yere fırlattı. Defter ve oyuncak gibi ürünlere saldıran asker, Filistinlilerle alay etti.

Görüntüyü çeken diğer İsrail askerinin de güldüğü anlar kameraya yansıdı.

Tepkilere neden olan görüntüler

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilerin odağına oturdu:

Zayıf askerler... Gerçek askerler böyle yapmaz. Ne olduklarını gösteriyorlar ve dünya da izlemekle yetiniyor.



Dünyada başka hangi ordu, kendi suçlarını kaydeder, bilmiyorum. Bunların hedefi gerçekten Hamas mı? Bu askerler, mental olarak hasta.

Kampları hedef alıyorlar

İsrail ordusu, günlerdir Cibaliye Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda, çoğu çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da bir eve gerçekleştirilen saldırıda, 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ın El-Bassa bölgesine yapılan saldırıda ise yaralananlar oldu.

İsrail güçleri ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi ve kuzeydeki Cibaliye Mülteci Kampı'na da çok sayıda hava saldırısı düzenledi.