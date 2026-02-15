İsrail askerinden itiraf: Öldürmekle kalmıyoruz tecavüz de ediyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’li yayıncı Jeff Davidson’ın sosyal medyada paylaştığı bir canlı yayın kaydı, kısa sürede platformda viral haline geldi.

Görüntülerde kendisini Gazze’de görev yapan bir İsrail askeri olarak tanıtan bir kişi, İsrail askerlerinin kadın ve çocukları öldürdüğünü ve “tecavüz de ettiğini” çok rahat bir tavırla itiraf ediyor.

"GAZZE DÜMDÜZ" DİYEREK VAHŞETİ SERGİLEDİ

Yaklaşık üç dakikalık videoda Davidson, karşısındaki kişiye Gazze’de olup olmadığını soruyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) bağlı olduğunu söyleyen askeri personel, Gazze Şeridi’nde bulunduğunu belirterek çevreyi kamerayla göstermeyi teklif ediyor.

Kamerayı çevirmeden önce “Burada ev kalmadı, her yer dümdüz” diyen kişi, ardından yıkılmış alanları gösteriyor.

IDF askeri, ayrıca bir Gazzeli bir çocuğun silah tuttuğunu gösterdiği bir fotoğrafı da göstererek, bu fotoğrafı bölgedeki evlerden birinde bulduğunu iddia ediyor.

TECAVÜZ İTİRAFI

Yayında sırasında tansiyon, yayıncı Davidson’ın “Bir sürü kadın ve çocuğu öldürdünüz” sözleriyle yükseldi. Bunun üzerine IDF personeli, “Endişelenme, onlara tecavüz de ediyoruz” şeklinde son derece rahat bir tavırla ve şok edici bir üslupla işlenen suçları itiraf etti.

IDF askeri ve ABD'li yayıncı arasındaki sözlü atışma, karşılıklı hakaretlerle devam etti. İsrail askeri, kadın ve çocukların öldürüldüğüne dair eleştiriler karşısında aynı rahatlık ve üslubu takınmayı sürdürdü.

RESMİ MAKAMLARDAN BİR AÇIKLAMA YOK

Söz konusu videodaki kişinin gerçekten İsrail Savunma Kuvvetleri mensubu olup olmadığına dair resmi bir doğrulama bulunmuyor. İsrail makamlarından da konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.