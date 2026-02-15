Donald Trump, 19 Şubat'ta Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda “Gazze Barış Kurulu” üyeleriyle 19 Şubat 2026’da Washington’da bir araya geleceğini duyurdu.

Toplantının Washington, D.C.’de bulunan “Donald J. Trump Barış Enstitüsü”nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Trump açıklamasında, Barış Kurulu’nun “sınırsız bir potansiyele” sahip olduğunu savunarak, geçtiğimiz ekim ayında Gazze’deki çatışmanın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir plan açıkladığını ifade etti.

Söz konusu vizyonun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle kabul edildiğini ileri süren Trump, ardından rekor hızda insani yardım sağlandığını ve hayatta olan ile hayatını kaybeden tüm rehinelerin serbest bırakıldığını öne sürdü.

DAVOS'TA "DÜNYA BARIŞI" MESAJI

Trump, geçen ay İsviçre’nin Davos kentinde iki düzine “Kurucu Üye” ile bir araya gelerek kurulun resmi kuruluşunu kutladıklarını ve Gazze’deki siviller için “cesur bir vizyon” sunduklarını belirtti.

Trump mesajında, bu toplantının ardından nihai hedefin “Gazze’nin çok ötesinde bir amaç olan dünya barışı” olduğunu söyledi.

5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE BAĞIŞ

Trump, 19 Şubat’taki toplantıda üye devletlerin Gazze’deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağış taahhüdünde bulunduğunu açıklayacaklarını yazdı. Ayrıca Gazze halkının güvenliği ve barışının korunması amacıyla “Uluslararası İstikrar Gücü” ve yerel polis birimlerine binlerce personel tahsis edildiğini duyurdu.

HAMAS'A SİLAHSIZLANMA ÇAĞRISI

Açıklamasında Hamas’a da çağrıda bulunan Trump, örgütün “tam ve acil silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini” vurguladı.

Trump, “Barış Kurulu tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur” ifadelerini kullanarak açıklamasını “BAŞKAN DONALD J. TRUMP” imzasıyla tamamladı.