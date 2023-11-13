İsrail askerleri, Filistinli Banat'ı canlı yayın sırasında darbetti El Halil'deki bir eve baskın yapan İsrail ordusu mensupları, sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinli aktiviste, ailesinin gözü önünde saldırdı.

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AA

İşgal altındaki Batı Şeria, bir kez daha İsrail askerlerinin zulmüne sahne oldu.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde canlı yayın yapan Filistinli aktivist İyad Banat'ın evine baskın düzenlendi.

Tekme ve silah dipçikleriyle darbettiler

İsrail askerleri, canlı yayın sırasında evine zorla girdiği Banat'ı, ailesinin gözü önünde tekme ve silah dipçikleriyle darbetti.

Dehşet anları canlı yayında

Sosyal medya canlı yayınında anbean gerçekleşen olay sırasında Banat'ın çocukları, askerlere babalarını dövmemeleri için yalvardı.

Videoda, İsrail askerlerinin ağlayan çocuklara bağırarak silahını doğrulttuğu görüldü.

Batı Şeria'da 50 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu operasyonlarda, 50 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınanların El Halil, Kudüs, Ramallah, Eriha, Nablus, ve Cenin kentlerinden olduğu aktarıldı.

Gözaltındakilerin toplam sayısı

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 520'ye çıktığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)