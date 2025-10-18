İsrail askerleri iki çocuğa şiddet uygulayıp yerlerde sürükledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail askerlerinin zulmü yaş gözetmiyor...

İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese rağmen Filistinli sivillere ve özellikle çocuklara yönelik yasa dışı müdahalelerini sürdürmeye devam ediyor.

Görgü tanıkları Batı Şeria’nın El-Halil kentinde, İsrail askerlerinin iki Filistinli çocuğa sert şekilde müdahalede bulunduğunu bildirdi.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

İsrail işgal güçlerinin Adem Louay Racabi ve İbrahim Şakir Racabi adlı çocukları yerde sürüklediği ve darbettiği anlar kameralara yansıdı.

NEREYE GÖTÜRÜLDÜKLERİ BELİRSİZ

Tanıklar, çocukların daha sonra askerler tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı.

İsrailli yetkililerden henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

FİLİSTİNLİLER YÖNELİK SİSTEMATİK BASKINLAR

Söz konusu olay, İsrail güçlerinin El-Halil çevresinde haftalardır sürdürdüğü gece baskınları ve sık sık gerçekleştirdiği gözaltılar ile birlikte bölgede tırmanan gerilimin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.