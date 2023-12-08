İsrail askerleri, işgal ettikleri binada kutlama yaptı Gazze'de işgal altındaki binaya yerleşen İsrail ordusu mensupları, hep bir ağızdan kutlamaya imza attı. Görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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AA & Ensonhaber

İsrail askerleri, işgal ettikleri Gazze topraklarında tepki çeken görüntülere imza atmaya devam ediyor.

Ölümcül saldırıların düzenlendiği Gazze Şeridi'nde binlerce sivil, yoğun bombardımanlar altında öldürüldü.

Daha önce, Gazze'de İsrail unsurlarınca yakalanan sivillerin, soyularak kamyonlara doldurulduğu ve henüz bilinmeyen bir noktaya doğru götürüldüğüne dair görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

İşgal altındaki binada kutlama

İsrail ordusu mensupları, şimdi ise işgal ettikleri bir binaya çıkarak Hanuka Bayramı'nı kutladı.

Binanın farklı katlarına yerleşen askerler, İsrail bayrağı astı. Söz konusu binanın cephesine 9 kollu şamdan yerleştirildi.

Tepki çeken görüntüler

Alkışlar eşliğinde kutlama yapan askerlerin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, tepkilerini farklı ifadelerle dile getirdi:

Neyi kutluyorsunuz? Çok sayıda çocuğu katlettiniz. Mutlu görünüyorlar! Savaş iyi bir şey değil.

Gazze'de ateşkes çağrısı

Öte yandan, ABD'nin New York kentinde aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yahudilerin Hanuka Bayramı'nın ilk gününde etkinlik düzenleyen katılımcılar, Gazze için ateşkes sloganları atarak mum yaktı.

Etkinliğin organizatörlerinden Audrey Sasson, "Bu etkinlik, hâlâ çatışmada herhangi bir çözüm görmediğimizi göstermek için çok güçlü bir fırsat." dedi.