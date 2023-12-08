İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri soyup kamyonlara bindirdi İsrail askerleri, yakaladığı Filistinlileri, kıyafetlerini çıkarmaya zorladı. En az 7 Filistinli genç, talimatlara uymadığı için öldürüldü.

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AA & Ensonhaber

Gazze Şeridi'ni harabeye çeviren İsrail ordusunun zulmüne bir yenisi eklendi.

İsrail askerleri, Gazze'de yakaladıkları sivilleri yere çırılçıplak yere yatırdı.

Beyt Lahya şehrinin sakinleri İsrail unsurları tarafından gözaltına alındı. Kıyafetleri çıkarılan Filistinliler, toplu şekilde tutuklandı.

Gazze'de İsrail zulmü

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşmiş Milletler'e bağlı iki okula sığınan çok sayıda Filistinlinin dövüldüğünü söyledi.

İsrail askerleri, Filistinlileri, iç çamaşırları hariç, tüm kıyafetlerini çıkarmaya zorladı. Filistinliler, daha sonra kamyonlara bindirilerek, henüz bilinmeyen bir yere doğru götürüldü.

7 Filistinli genç vurularak öldürüldü

Muhammed Al Rai adlı bir genç, İsrail'in küçük düşürücü emirlerine uymayı reddetmeleri nedeniyle, en az 7 Filistinli gencin ayrı olaylarda vurularak öldürüldüğünü gördüğünü belirtti.

Al Araby için çalışan gazeteci Diaa Al-Kahlot'ın da yakalananlar arasında olduğu bildirildi.

Hamas'tan İsrail'de çıkan haberlere yalanlama

İsrail basını, görüntülerin teslim olan "Hamas şüphelilerini" gösterdiğini iddia etti. Hamas'tan yapılan açıklamada ise grup üyelerinin toplu olarak tutuklandığına dair haberler yalanlandı.

Tutuklananların, "askeri operasyonlarla hiçbir ilgisi olmayan silahsız sivillere yönelik kötü muameleyi" gösterdiğine dikkat çekildi.

Gazze'ye hava saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail ordusunun işgalinde son bilanço

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldi.