İsrail askerlerinin skandal görüntüleri: Filistinli kız öğrencileri taciz ettiler Güvenlik gerekçesiyle arama yapan İsrail askerleri, tepki çeken görüntülere imza attı.

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AA & Ensonhaber

Masum Filistinlilerin kanını döken İsrail ordusu, dünyanın tepkisini çekiyor.

"Açık hava hapishanesi" olarak anılan Gazze Şeridi ablukaya alındı. Öldürülen Filistinli sivillerin sayısı binlerle ifade edilirken, her geçen gün artıyor.

Sivillere zulmeden İsrail askerleri, Kudüs'te de skandal görüntülere imza attı.

Güvenlik bahanesiyle taciz girişimi

Filistinli kız öğrenciler, Kudüs'te okula giderken İsrail askeri tarafından tacize uğradı.

İsrail ordusu unsurlarının, güvenliği gerekçe göstererek yaptıkları arama sırasında sergiledikleri tavırlar tepkilerin odağına oturdu.

İsrail kara birliklerine engelleme

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ederken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri, el-Kassam Tugaylarının direnişiyle engellendi.

Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.

Hücum botuna saldırı

Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.

El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.