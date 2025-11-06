İsrail ateşkesi ihlal etti: Lübnan’ın güneyine yeni saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarla dünyanın tepkisini çeken İsrail, saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İsrail ordusu, bu kez Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Tora ve Abbasiye arasındaki bölgeye, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Saldırının ardından, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise gerçekleştirilen saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu iddia edildi.

3 BELDEYE YÖNELİK SALDIRI TEHDİTİ

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettikleri askeri yapılara hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.



LÜBNANLILAR İSRAİL'İN SALDIRI TEHDİTİNDE BULUNDUĞU BELDELERİ BOŞALTIYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, söz konusu bölgelerde yaşayan aileler evlerini terk etmeye başladı.



