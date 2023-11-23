İsrail: Ateşkesten sonra yine Gazze'ye saldıracağız Başbakan Netanyahu'dan sonra aynı mesajları veren Genelkurmay Başkanı Halevi, "Savaşı bitirmiyoruz" dedi.

AA

İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkese varıldı.

Ateşkes anlaşmasının, yarın (24 Kasım Cuma) devreye girmesi bekleniyor.

Tel Aviv yönetimi, anlaşmanın sona ermesiyle birlikte Gazze'de yine kan dökmeye devam edeceklerini söyledi.

Ateşkesten sonra saldırmaya devam edecekler

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, insani aranın ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının süreceğini belirtti.

Halevi, işgal edilen Gazze’nin kuzeyinde, bazı üst düzey İsrailli komutanlarla bir araya geldi.

İsrailli komutan: Savaşı bitirmiyoruz

Gazze’ye yönelik saldırılara değinen Halevi, şu ifadeleri kullandı:

Savaşı bitirmiyoruz. ‘Zafer’ kazanana kadar devam edeceğiz, ilerleyeceğiz ve Hamas’ın diğer bölgelerine de devam edeceğiz.

Netanyahu: Saldırılar sürecek

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların insani aranın ardından devam edeceğini söylemişti.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda uzlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Dört günlük insani ara

Bu kapsamda, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesi öngörülüyor.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da insani aranın yarın başlaması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)