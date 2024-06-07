İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap edecek: Mutluluk duyuyorum Soykırımla suçlanan Netanyahu, ABD'nin davetlisi olarak Washington'ı ziyaret edecek. İsrail Başbakanı, bu fırsatı yakalamaktan memnun olduğunu söyledi.

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ABD Kongresi'ne davet edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşma yapacağı tarih belli oldu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Netanyahu'nun Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda konuşacağını söyledi.

Netanyahu, Gazze'ye ölümcül bombardımanlar nedeniyle uluslararası baskı altında bulunuyor. Ayrıca İsrail, soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor.

24 Temmuz'da konuşacak

Böyle bir dönemde Netanyahu, 24 Temmuz'da Washington'a yapacağı ziyarette ABD Kongresi'ne hitap edecek. Netanyahu, Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşla ilgili "gerçekleri" sunacağını iddia etti.

İsrail Başbakanı: Mutluluk duyuyorum

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:

İsrail'i Kongre'nin her iki kanadında da temsil etme ayrıcalığına sahip olmaktan ve bizi yok etmeye çalışanlara karşı yürüttüğümüz haklı savaşla ilgili gerçeği Amerikan halkına ve tüm dünyaya sunacak olmamdan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Biden-Netanyahu gerilimi

Bu ziyaret, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen ancak son dönemde eleştiriler yönelten ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu arasındaki gerilimli dönemde gerçekleştirilecek.

"Ben davet mektubu göndermezdim"

Netanyahu'nun Kongre'ye seslenecek olmasından rahatsızlık duyanlar da var. Demokrat Senatör Dick Durbin, "Ben, Netanyahu'ya davet mektubu göndermezdim." dedi.

Senatörler Bernie Sanders, Jamaal Bowman, Peter Welch, Jeff Merkley ve Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de bu adımı eleştirenler arasında bulunuyor.