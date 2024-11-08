İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Donald Trump'ın seçilmesinin ardından yeni hamle...

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Leiter'i, İsrail'in yeni Washington Büyükelçisi olarak atadığı belirtildi.

OĞLU, GAZZE ŞERİDİ'NDE ÖLDÜ

Açıklamada, Leiter'in ABD doğumlu olduğu ve oğlu Moshe Yedidya Leiter'in 10 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

TRUMP'I BEKLİYOR

Leiter'in Washington'daki görevine Donald Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra başlaması bekleniyor.

İSRAİLLİLERİN GASBETTİĞİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDA İKAMET EDİYOR

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Leiter'in Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde Filistinlilerden gasbedilen topraklarda daha önce belediye başkanlığı yaptığı belirtildi.

Bunun yanı sıra İsrail'in yeni ABD Büyükelçisi'nin İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında faaliyet gösteren "Yesha Council" isimli kuruluşta görev aldığı kaydedildi.

"Jewish Inseder" isimli haber sitesine göre ise Leiter, halihazırda gasbedilen Filistin topraklarında ikamet ediyor.