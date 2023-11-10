İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'de savaştan sonra kontrol bizde olacak Netanyahu, Gazze Şeridi'yle ilgili tartışmalı sözlere imza attı. "Burayı uluslararası güçlere vermeyeceğiz" diyen Netanyahu, bölgenin İsrail askerlerinin kontrolünde olacağını söyledi.

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Daha önce "Gazze'yi yönetme peşinde değiliz. Orayı işgal etmeye çalışmıyoruz." diyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kez farklı bir açıklamada bulundu.

Adım adım ilerlediklerini belirten Netanyahu, "Sivil ölümleri azaltmaya, Hamas'ın zayiatını artırmaya çalışıyoruz." iddiasını ortaya atmıştı.

"Gazze'yi kontrol edeceğiz"

Son açıklamasında Netanyahu, İsrail ordusunun savaştan sonra Gazze'de hakimiyet kuracağını söyledi.

Netanyahu, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin (IDF), saldırıların ardından Gazze'nin kontrolünü eline alacağını duyurdu.

İsrail basını: Şaşkınlık uyandıracak yorum

İsrail basını, bu açıklamayı "uluslararası toplumda şaşkınlık uyandıracak yorum" şeklinde tanımladı.

Netanyahu'nun, bir süre öncesine kadar, Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etmek veya yönetmek istemediğini söylediği hatırlatıldı.

Uluslararası güç fikrini reddetti

Netanyahu, ülkenin güneyinde görevli belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Gazze'nin kontrolü, IDF güçlerinde kalacak. Burayı uluslararası güçlere vermeyeceğiz." dedi.

ABD'li yetkililer, son haftalarda, Gazze Şeridi'nin Filistin hükümetine dönene kadar geçici bir süre için, komşu Arap ülkelerin birliklerinden oluşan uluslararası bir gücün bölgedeki güvenliği sağlaması fikrini gündeme getirmişti.

Ancak Netanyahu'nun, bu fikri tamamen reddettiği görülüyor.

'Farklı' güvenlik garantisi istiyorlar

Belediye başkanlarının, Netanyahu'ya, savaş bittikten sonra farklı bir güvenlik garantisi istediklerini söyleyerek, İsrail Başbakanı'na Gazze'deki "son terörist" öldürülene kadar ateşkesi kabul etmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Times of Israel'in haberine göre, Netanyahu ayrıca, belediye başkanlarına, hükümetin Gazze'yle sınırı olan yerleşim yerlerinin zararlarını telafi etmek için ekonomik yardım sağlayacağını anlattı.