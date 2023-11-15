İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan baskına övgüler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" ileri sürerek "Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik" dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail tarafından 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarda hastaneler birçok kez hedef alındı.

Abluka altındaki Gazze'de en büyük sağlık kompleksi olan ve binlerce sivilin sığındığı Şifa Hastanesi de İsrail askerleri tarafından işgal edildi.

İsrail ordusu, son olarak Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı.

Yapılan açıklamada, hastanede olduğu iddia edilen Hamas üyelerine teslim ol çağrısı yapılırken, hastanenin tüm sağlık hizmetleri durdu..

Netanyahu hastane baskınıyla övündü

Şifa Hastanesi'ne yapılan bu saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampını ziyaret etti.

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin konuşan Netanyahu, Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü.

"Gazze'yi istila edemez dediler, ettik! Hastaneye giremez dediler, girdik!"

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" ileri süren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik.

Joe Biden ile görüştüğünü de söyledi

Netanyahu, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek "zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.