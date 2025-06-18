İsrail basını, Hamaney'in bulunduğu bölgenin vurulduğunu iddia etti

Haber Merkezi

İsrail ile İran arasında karşılıklı misilleme saldırıları sürüyor.

Bu saldırılar sürerken dün ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerini bildiklerini ama öldürmeyeceklerini söyledi.

Sabah saatlerinde de yaptığı açıklamasa İran'ın ve kendisinin teslim olmayacağını söyleyen Hamaney ile ilgili yeni bir gelişme daha geldi.

İsrail basını, yeni bir iddiada bulundu.

"SIĞINDIĞI BÖLGEYİ VURDUK"

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu.

İsrail, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sığındığı bölgeyi vurduğunu iddia etti.

Bu iddianın ardından Hamaney'in saldırıdan etkilenip etkilenmediği ise henüz belirsizliğini koruyor.

HAMANEY’DEN ABD VE İSRAİL’E UYARI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise bu gelişmeden birkaç saat önce video mesajı yayınladı.

"İSRAİL HATA YAPTI

Hamaney mesajında, "İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek." ifadesini kullandı.

"İRAN TESLİM OLMAZ"

Hamaney yaptığı konuşmada, "ABD'liler şunu bilmelidir ki İran milleti teslim olmaz ve onların yapacağı herhangi bir askeri müdahale şüphesiz telafisi imkansız hasarlara yol açacaktır.

İran milleti, dayatılan bir barışa karşı olduğu gibi dayatılan bir savaşa da karşı dik duracaktır ve bu millet dayatmalar karşısında kimseye teslim olmayacaktır." dedi.