Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Son saniyeye kadar görevimin başında olacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yılın son gecesi 31 Aralık’ta lysée Sarayı’ndan yaptığı yeni yıl konuşmasında, görev başında olan güvenlik güçleri, itfaiyeciler, gönüllüler, sağlık çalışanları ve emekçilere teşekkür ederek, "Bu 31 Aralık akşamı, her şeyden önce ulusun sürekliliğini sağlayanları düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYATIN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Macron, konuşmasında yalnızlık ve sağlık sorunları yaşayanlara da değinerek, "Yalnız ve hasta olanları düşünüyorum. Birçoğunuz için hayatın ne kadar zor olduğunu biliyorum" dedi.

Macron, toplumda artan yalnızlık, alım gücü baskısı, güvenlik kaygıları ve ülke içindeki gerilimlere işaret ederek, ülkede biriken "sabırsızlıkları ve zaman zaman öfkeleri" gördüğünü ve bunların bir bölümünü paylaştığını ifade etti.

"YAKINDA DÖRT YIL OLACAK"

Macron, dış gündemde Orta Doğu’daki istikrarsızlığa ve Ukrayna’daki savaşa işaret ederek, bu tablonun Avrupa’nın güvenlik ve ekonomi gündemini doğrudan etkilediğini söyledi.

Uluslararası sistemin daha sert bir döneme girdiğini vurgulayan Macron, Ukrayna’daki savaşa ilişkin, "Yakında dört yıl olacak" ifadelerini kullanarak, savaşların ve rekabetin kalıcılaştığı bir süreçten geçildiğini dile getirdi.

"YILIN BAŞINDAN İTİBAREN HAREKETE GEÇMEK GEREK"

Macron, 2026 için en net mesajlardan birini tarım başlığı altında verdi. Macron, "Yılın başından itibaren harekete geçmek, çiftçilerimizi krizler karşısında desteklemek ve üretme kapasitemizi, gıda güvenliğimizi tehdit edebilecek kararlara karşı onları korumak gerekecek" dedi.

Macron, ekonomiyi güçlendirmek için girişimciler ve çiftçiler açısından kuralların sadeleştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

ULUSAL HİZMET, SOSYAL MEDYA VE "YAŞAMIN SONU"

Cumhurbaşkanı Macron, 2026’nın iç gündeminde gençlere yönelik ulusal hizmetin ilk adımlarını, çocuk ve gençleri sosyal medya ile ekranların olumsuz etkilerinden korumaya dönük düzenlemeleri ve "yaşamın sonu" dosyasının tamamlanmasını öne çıkardı.

Macron, "yaşamın sonu" başlığında, "onurlu bir çerçevede" yasama çalışmasının sonuçlandırılacağını belirterek; Fransa’da palyatif bakımın güçlendirilmesiyle birlikte ağır ve geri döndürülemez hastalıklarda "yardımlı ölüm" gibi uygulamaların hangi şartlarda mümkün olacağına dair yasal çerçevenin netleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Macron, 2026 devlet bütçesinin henüz kabul edilmemiş olmasına ilişkin de, "uzlaşı şart" vurgusunu yaptı.

"2027 SEÇİMLERİNİN YABANCI MÜDAHALEDEN UZAK OLMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Macron konuşmasında 2027 cumhurbaşkanlığı seçimine de değinerek, "Bana emanet ettiğiniz göreve her gün layık olmaya çalışarak, son saniyeye kadar görevimin başında olacağım; cumhurbaşkanlığı seçiminin mümkün olan en sakin şekilde, özellikle de her türlü yabancı müdahaleden uzak yapılması için her şeyi yapacağım" dedi.

MERCOSUR ANLAŞMASI VE BÜTÇE SORUNLARI

Macron’un "Avrupa’nın sanayi ve tarımını koruma" çağrısı, Avrupa Birliği (AB)-Mercosur ticaret anlaşmasına ilişkin takvimin Ocak 2026’ya ertelendiği bir dönemde geldi. Bu dosyada Fransa’nın karşı çıktığı, Almanya’nın ise anlaşmanın onaylanmasını savunduğu biliniyor.

Ayrıca Fransa’da bütçe yasası çıkmadığı için devlet, geçici olarak "özel geçiş yasası" ile 2025’in vergi tahsilatı ve zorunlu harcama çerçevesini sürdürüyor. Söz konusu özel yasa 23 Aralık’ta parlamentoda kabul edildi, 26 Aralık’ta yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yılda bütçe görüşmelerinin Ocak 2026’da yeniden hız kazanması bekleniyor.