İsrail basını "Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi"ni paylaştı

The Times of Israel gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifi olduğu iddia edilen 21 maddelik planı haberleştirdi.

İSRAİL SALDIRILARI DURACAK, ESİRLER SERBEST BIRAKILACAK

Haberde, teklifin amacının "Gazze'de savaşı sona erdirmek ve Filistin Devleti'ne giden yolu açmak" olduğu belirtildi.

ABD'nin teklifi, bu hafta başında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Arap ve Müslüman liderlerle yapılan görüşmede sunduğu bilgisine yer verilen haberde, teklifin, İsrail saldırılarının durması ve tüm İsrailli esirlerin 48 saat içinde serbest bırakılmasını, ABD'nin Filistin-İsrail diyalogunun kurulmasını sağlamasını, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde kalmasının teşvik edilmesini ve Hamas'ın yeni yönetimde yer almamasını içerdiği kaydedildi.

Öneride özellikle yardım girişi konusundaki maddenin belirsizliği, Filistin Yönetimi'nden bir ateşkes teklifinde ilk kez bahsedilmesi ve Hamas kabul etmese dahi kısmen uygulanacağına işaret edilmesi dikkati çekti.

21 MADDELİK TEKLİF

Haberde, henüz Hamas'a sunulmadığı belirtilen teklifte yer alan 21 madde şu şekilde sıralandı: