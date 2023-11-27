İsrail basını, ziyareti öncesi Elon Musk'a tepki gösterdi Netanyahu ve Herzog ile görüşmesi beklenen Musk'ın ziyaret planı, İsrail'de eleştirilere yol açtı. Musk'ın, Gazze konusunda 'skandal iddialar'da bulunduğu iddia edildi.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermek üzere İsrail'e gitmeye karar verdi.

Musk, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana takındığı tavır nedeniyle "Yahudi karşıtı" olmakla suçlanıyor.

İsrail'de hedef haline geldi

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Musk, bazı paylaşımları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken, Disney ve Apple gibi bazı şirketler, X'e reklam vermekten vazgeçti. Beyaz Saray, Musk'ı "Yahudi düşmanlığını teşvik etmekle" suçladı.

Musk'a yönelik tepkiler zincirine, bu ülkeye ziyaretinden önce İsrail basını da dahil oldu.

"Gelmeden önce yaptığı sorunlu açıklamaları hatırlatıyoruz"

Ynet adlı internet sitesinin "Elon Musk'ın İsrail'e inmeden önce Gazze savaşıyla ilgili en skandal iddiaları" başlıklı haberinde, Musk'ın tutumu hedefteydi. Haberde şöyle denildi:

Dünyanın en zengin adamının, İsrail'e gelmeden hemen önce yaptığı sorunlu açıklamaları hatırlıyoruz:



Gazze'ye internet bağlantısı teklifinde bulunmak, İran'ı ABD saldırganlığının kurbanı gibi göstermek ve Yahudileri, 'beyazlara karşı nefreti yaymakla' suçlamak.

Musk'ın İsrail programı

Elon Musk'ın, İsrail ziyareti sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi bekleniyor. Söz konusu ismin, Gazze sınır bölgesinde incelemelerde bulunması da planlanıyor.

Bir dizi "sorunlu" mesajlar verdiği iddia edilen Musk'ın, üst düzey bir yetkili gibi karşılanacak olmasına tepki gösterildi.

X'e suçlama: Nefret söylemlerini yayıyor

İsrailli yayın organları, Musk'ın X platformunun, Gazze'ye saldırılarla ilgili dezenformasyon, sahte haberler, komplo teorileri ve nefret dolu söylemlerin yayılmasına aracılık ettiğini savunuyor.