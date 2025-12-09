İsrail basınından Türkiye'nin Afrika siyasetine yönelik analiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin Afrika ile dostane temellere dayanan ve giderek güçlenen ticari ilişkileri, bölgede farklı hesapları bulunan İsrail’de rahatsızlık yarattı.

“TÜRKİYE’NİN SOMALİ STRATEJİSİ BÖLGESEL DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom’da yayımlanan bir analizde, Türkiye’nin Kızıldeniz’de yürüttüğü etkili hamlelerle Somali’yi bir “vekil devlet” konumuna taşıdığı belirtildi.

Analist Shay Gal’ın değerlendirmesinde, Ankara’nın bu stratejisinin bölgedeki mevcut güç dengelerini kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

Yazıda, Türkiye'nin Somali'deki yumuşak güçleri olan STK'lar ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) üzerinden başka planlar yürütüldüğü iddia edildi.

Ankara'nın Somali'de binlerce askeri eğiten bir üs, uzun süreli imtiyazlarla kontrol ettiği bir liman ve havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan bir hastane ve ülkede yarım asır sonra kurulan ilk yabancı banka olan bir Türk devlet bankası aracılığıyla yönetime sızdığı belirtildi.

"TÜRKİYE, SOMALİ'DE FIRLATMA KORİDORU ELDE ETTİ"

Analizde, Somali'nin koruma ve altyapı karşılığında egemenliğini Türkiye'ye devrettiği, Ankara'nın ise bu sayede kıyı şeridi, imtiyazlar ve NATO'nun denetleyemeyeceği bir "fırlatma koridoru" elde ettiği savunuldu.

Kızıldeniz'deki asıl stratejik değişimin Yemen'de değil, Türkiye'nin Somali'de kurduğu bu denizaşırı düzende yaşandığına dikkat çekildi.

Husiler ve İran'ın manşetleri süslediği, ancak bir NATO üyesi olan Türkiye'nin sınırlarının çok ötesine uzanan bu güç gösterisine dünyanın göz yumduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN GİZLİ NÜKLEER PROGRAMI

Türkiye'nin Somali'deki varlığının, NATO'nun izleyemediği, Avrupa'nın şekillendiremediği ve İran'ın dahi gıpta edebileceği "ikinci bir stratejik coğrafya" inşa etme çabasının bir parçası olduğu öne sürüldü.

Türkiye'nin şu an için en uzun menzilli füzesi ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN projesinin Ankara'nın on yılı aşkın süredir inşa ettiği bir mozaiğin kayıp parçası olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ankara, Akkuyu'da Rusya destekli ve şeffaf olmayan maddeler içeren bir nükleer altyapı kuruyor. Askeri kanallar aracılığıyla Pakistan'ın nükleer ve füze uzmanlığını kendi sistemine entegre ediyor. Nijer üzerinden gizli uranyum rotaları araştırıyor. Ve şimdi de diğer tüm NATO üyelerini bağlayan denetim mekanizmalarından uzak, fırlatma sistemlerini test edebileceği uzun ve siyasi olarak korunaklı bir Afrika kıyı şeridi elde etti."

"TÜM CAYDIRICILIK SİSTEMELERİ ÇÖKEBİLİR"

Analizde, nükleer kapasiteye sahip bir Türkiye'nin bölgesel dengeleri değiştirmekle kalmayıp, bu dengeleri ayakta tutan mantığı "havaya uçuracağı" ve Ege'den Körfez'e kadar tüm caydırıcılık sistemini çökerteceği tespiti yapıldı.

ŞİMDİ "SESSİSİZ" AMA "SOMALİ'Yİ DE VURABİLİRİZ" TEHDİDİ

Yazıda, İsrail'in gelişmeleri büyük bir dikkatle izlediği ve Somali'nin kendi operasyonel menzili içinde olduğu mesajı verildi.

İsrail hava üslerinden Somali'ye olan mesafenin, Yemen'e olan mesafeyle neredeyse aynı olduğu ve İran'a yönelik operasyonel erişiminden sadece biraz daha uzak olduğu hatırlatıldı.

Bu durumun, Ankara ve Mogadişu için "sessizliğin rahatlık olarak yorumlanmaması gerektiği" şeklinde üstü kapalı bir uyarı olduğu dile getirildi.

İSRAİL'İN SOMALİLAND HESABI

Analizde Türkiye'nin Kızıldeniz'deki bu hamlesine karşı bir fitne önerisi sunuldu.

İran'ın desteklediği Husiler ile Türkiye'nin tarihi dostu Somali arasında sıkışan Somaliland'ın, "bölgedeki tek demokratik ve bağımsız aktör" olarak desteklenmesi gerektiği savunuldu.

Somaliland'ın, "egemenliğini satmak yerine" kendi kurumlarını inşa eden bir model olduğu, BAE'nin Berbera Limanı'na yatırım yaptığı ve hatta bölgede İsrail tarafından onaylanan üçüncü bir ülke aracılığıyla İsrail yapımı erken uyarı sistemlerinin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'ye karşı Batı'ya da çağrı yapılarak "Ya Ankara'nın Kızıldeniz'deki ikinci coğrafyasının sessizce yerleşmesine izin verilecek ya da bölgedeki demokratik kıyı şeridi olan Somaliland desteklenerek bu stratejiye karşı bir hamle yapılacak." denildi.