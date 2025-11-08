İsrail basınının 'ALTAY Tankı' korkusu: Derinlemesine mercek altına aldılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin Savunma Sanayii alanındaki başarıları İsrail'i tedirgin etmeyi sürdürüyor.

İsrail medyasından Kikar, Türkiye'nin savunma sanayisine dair geniş çaplı bir haber yayımladı.

İsrail merkezli Kikar haber sitesi, "Türkiye ileriye doğru atılıyor: Yeni ve geliştirilmiş Altay tankı operasyonel hizmete giriyor" başlıklı haberinde, Türkiye’nin modern zırhlı araçlar çağında önemli bir eşiği aştığınına dikkat çekti.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR SIÇRAMA YAPTI"

Projenin uluslararası bir başarı olarak bahsedildiği haberde, "Türk Ordusu, yeni Altay ana muharebe tankının hizmete girmesiyle birlikte zırhlı güç kapasitesinde büyük bir sıçrama yaptı.

Bu, BMC ve Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde geliştirilen ve bugün dünyanın en gelişmiş tanklarından biri olarak kabul edilen çığır açıcı bir ulusal projedir" ifadelerine yer verildi.

ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kikar’ın haberinde, Altay’ın teknik özellikleri de detaylı biçimde anlatılarak "Zırh, ateş kontrol ve haberleşme sistemleri olmak üzere üç temel alanda ileri teknolojileri bir araya getiren tank, modern savaş alanlarının hibrit koşullarına uygun hale getirildi" denildi.

Habere göre Altay; aktif koruma sistemi, NATO uyumlu 120 mm topu, bin 500 beygir gücünde dizel motoru, gelişmiş sensörleri ve panoramik gözlem sistemleriyle komutana tam kontrol yetkisi veriyor.

"ASKERİ DEVLERLE AYNI SEVİYEYE TAŞIYOR"

Tankın, Türkiye’nin Suriye, Irak ve Kafkasya’daki askeri operasyonlarından elde ettiği tecrübeler örnek alınarak geliştirildiğine dikkat çekilen haberde, "Altay, insansız hava araçları, tanksavar füzeleri ve yandan yüklemeli bombalar gibi modern tehditlerle başa çıkabilecek şekilde tasarlandı. 65 ton ağırlığındaki tank, saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 450 kilometre menzile sahip" ifadelerine yer verildi.

Uzmanların değerlendirmelerine de yer verilen haberde, Altay’ın hizmete girmesinin Türkiye için askeri güç açısından bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, "Altay, Türkiye’yi ABD, Almanya ve Güney Kore gibi askeri devlerle aynı seviyeye taşıyor. Ayrıca NATO’nun zırhlı araç filosunda da önemli bir unsur haline gelmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

İHRACAT POTANSİYELİNE DE VURGU YAPILDI

Haberde, Katar başta olmak üzere birçok ülkenin tankı satın almakla ilgilendiği belirtilirken, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinde de yüksek ihracat potansiyeli bulunduğu kaydedilirken "Altay, Türkiye’nin güvenlikte tam bağımsızlık ve uluslararası askeri arenada merkezi rol oynama hedefinin açık bir göstergesidir" denildi.