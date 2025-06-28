İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait 1000’den fazla evi yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kampları, İsrail ordusunun aylar süren saldırıları sonucu büyük yıkıma uğradı. 21 Ocak’tan bu yana devam eden askeri operasyonlarda, toplamda 1000’den fazla ev tamamen yıkıldı, binlercesi de oturulamaz hale geldi.

CENİN'DE 600'DEN FAZLA EV YOK EDİLDİ

Cenin Mülteci Kampı Basın Komitesi’nin açıklamasına göre, kampta 600’den fazla ev tamamen yıkıldı, kalan yapılar da ağır hasar gördü. 159 gündür süren saldırılar sırasında çok sayıda konut yakıldı, bazı evler askeri karargâha çevrildi, geniş çaplı kazı ve yıkım faaliyetleri yürütüldü. Bu süreçte 42 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 22 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

TULKERİM VE NUR ŞEMS'TE 400 EV YERLE BİR OLDU

Tulkerim Basın Komitesi de İsrail ordusunun Tulkerim ve Nur Şems kamplarında 400 evi tamamen yıktığını, 2573 yapının da kısmen hasar gördüğünü açıkladı. Ayrıca, aralarında 250 konut bulunan 106 binanın daha yıkılmak istendiği bildirildi. İsrail’in Tulkerim’e 152, Nur Şems’e 140 gündür aralıksız saldırı düzenlediği belirtildi. Bu saldırılarda biri çocuk ve biri hamile kadın olmak üzere 13 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı veya gözaltına alındı. Yaklaşık 5 bin aile, yani 25 binden fazla kişi zorla göç etti, kampların giriş ve çıkışları kapatılarak bölgede hayat neredeyse durma noktasına geldi.

GAZZE'DE SOYKIRIM, BATI ŞERİA'DA SİSTEMATİK BASKI

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırıları, uluslararası kamuoyunda soykırım olarak niteleniyor. 56 binden fazla Filistinli (çoğunluğu kadın ve çocuk) hayatını kaybetti, 133 binden fazlası yaralandı. Aynı dönemde Batı Şeria’da da baskı artarak devam etti. Filistinli yetkililere göre, Batı Şeria’da en az 1000 kişi öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail’in hem Gazze’de hem Batı Şeria’da sürdürdüğü bu yıkım ve zorla göç politikaları, bölgedeki insani krizi her geçen gün daha da derinleştiriyor.