İsrail, bir kez daha Gazze'yi hedef aldı: Yürek parçalayan görüntüler

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ile insanlık suçu işliyor...

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail'in saldırıları nedeniyle her geçen gün can kaybı ve yaralı sayısında artış yaşanıyor.

İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında ise bölgeden yürek parçalayan görüntüler geliyor.

İSRAİL FARKLI NOKTALARA SALDIRI DÜZENLEDİ

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde Şaban er-Riys Okulu yakınlarında bir grup sivilin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı saatlerde, Gazze kentinin batısında bulunan Şati Mülteci Kampı açıklarında ise İsrail Deniz Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli balıkçı hayatını kaybetti, biri yaralandı.

İsrail ordusunun, Netzarim Koridoru yakınlarındaki İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinde bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 43’ü yaralandı.

GECE BOYUNCA SALDIRILAR DURMADI

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde, sabaha karşı bir İHA'nın yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 3, aynı bölgeye düzenlenen 2 bombardımanda 3 ve Şeyh Nasır Mahallesi’ne yapılan topçu saldırısı sonucu 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Han Yunus’taki sözde insani yardım merkezi yakınında toplanan sivillere açılan ateş sonucu 2 Filistinli daha yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, Gazze’nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Mesud Caddesi çevresinde ise gece boyunca İsrail ordusunun bina ve evleri patlattığı ve yıktığını aktardı.

SİVİLLERİN TOPLANDIĞI MEKAN HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Usame bin Zeyd Okulu'na düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli, Gazze'nin güneybatısındaki Nabulsi kavşağında yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir mekanı hedef aldığı bombalı saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İNSANLAR DİRİ DİRİ YANDI

İsrail'in devam eden saldırıları sonrası bölgeden yürekleri sızlatan görüntüler geliyor.

Sosyal medyada yayınlanan ve gündem olan görüntülerde, masum sivillerin diri diri yandıkları görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede infial yarattı.

Söz konusu görüntülere, "Gördüklerime inanamıyorum", "Bu hayal edilemeyecek kadar korkunç bir şey. Bunu yaşayanlar şu anda dünyanın en çok zulüm gören insanlarıdır." şeklinde yorumlar yapıldı.