İsrail bombardımanından kaçan Filistinliler, Refah'a sığındı İsrail bombardımanından korunmak için evlerini terk eden Filistinli aileler, Refah kentine sığındı. Aileler, derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

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AA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü bombardımanlar sebebiyle binlerce sivil yaşam mücadelesi veriyor.

Hedefine koyduğu her yeri bombalayan İsrail, Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor.

Refah kentinde zor şartlarda yaşamaya çalışıyorlar

Yapılan katliamlar sebebiyle evinden olan binlerce sivil, yaşadıkları bölgeleri terk ederek, daha güvenli olan Gazze'nin Refah kentine sığındı.



Filistinli aileler burada da derme çatma çadırlarda zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar.



İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)